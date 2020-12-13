ملكة بريطانيا تؤجل تسجيل خطاب عيد الميلاد لحين خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

الملكة تؤجل تسجيل خطابها "الشخصي والعاطفي" في عيد الميلاد إلى ما بعد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

أجلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تسجيل خطاب وخطط الاحتفال بعيد الميلاد التي تشهد عادة مراسم خاصة،وهو مؤجل إلى أن تخرج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوربي وفق ما ذكر مصدر من العائلة المالكة ونقلته وسائل إعلام بريطانية "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة البريطانية:

"عادة ما يتم تصوير خطاب الملكة في أوائل ديسمبر/كانون الأول ولكن تم تأجيله، وتشير المصادر إلى أنه الخطاب سيدلى به فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الصحيفة البريطانية أن:

" الملكة كتبت رسالة "شخصية وعاطفية" لكنها لم تنته بعد، وسوف تـستكملها عند أعلان الخروج من اتفاقية الاتحاد الأوربي".

Queen delays recording her ‘personal and emotional’ Christmas speech until after No Deal Brexit deadline today https://t.co/G0Yt9P6E0D — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 13, 2020

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء في وقت الغداء اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" حول مستقبل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة :"يعتقد أن الملكة ستكيف حديثها بناء على نتيجة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".