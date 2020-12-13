بيل غيتس يتوقع موعد نهاية فيروس كورونا

وبحسب حديثه لشبكة "إن بي سي" الأمريكي، فإن غيتس يرجح أن الأمور قد تبدأ في التحسن بداية من ربيع 2021 حتى تعود إلى طبيعتها التامة في نهاية العام، وفقا لمجلة "إنتربرينور" الأمريكية.

وقال رجل الأعمال خلال مقابلة مع "إن بي سي": "بالنسبة لفصل الربيع ستتغير الأرقام بشكل جذري، وسيكون من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية".

لكنه شدد على أن "الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة ستكون قاتمة للغاية"، وذلك بسبب فصل الشتاء الذي يزداد فيه تأثير فيروس "كورونا" المستجد.

ورغم إشارة غيتس إلى أن الوضع قد يبدو مختلفا بحلول الربيع المقبل، ففقد توقع أن "العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون جذرية، ومع نهاية عام 2021 المقبل يمكن استعادة العالم من جديد".

وحرص بيل غيتس في لقائه مع شبكة "إن بي سي" على شكر المواطنين على وعيهم بأهمية ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة الأخرى للتقليل من عدد الإصابات.

يشار إلى أن تنبؤات بيل غيتس كانت دقيقة حتى الآن، ففي عام 2015 حذر من احتمال وصول فيروس ينتشر بسرعة عن طريق الهواء ومن خلال الاتصال بأشخاص مصابين دون أعراض عليهم، وهو ما يشبه جدا فيروس "كورونا".

كما توقع غيتس في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول أن يكون لقاح شركة "فايزر" لكورونا هو أول لقاح متاح، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال وقتها: "أعتقد أنه بمجرد دخولنا في شهري ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني 2021، فمن المرجح أن يسعى 2 أو 3 شركات على الأقل للحصول على الموافقة إذا ثبتت فعالية لقاحاتهم، ولدينا تجارب المرحلة 3 قيد التنفيذ، إن اللقاح الوحيد الذي إذا سارت الأمور على ما يرام يمكن أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص استخدام طارئ في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول هو "فايزر".