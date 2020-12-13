إيران تمنح فخري زادة وسام "نصر"... فيديو

منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، العالم النووي محسن فخري زادة الذي اغتيل في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر قرب طهران، وساما عسكريا رفيع المستوى، على ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد.

وتسلمت أرملة العالم من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وسام "نصر" من الدرجة الأولى وشهادة موقعة من خامنئي، وفقا لـ"lbcgroup".

وقال اللواء باقري:

"إنه وسام تكريم لأحبائنا الذين دافعوا عن الثورة الإسلامية وكذلك عن وحدة أراضي إيران واستقلالها" مضيفا أنه أعلى وسام يمنح لأشخاص أدوا خدمات دعم لوجستي ومادي للقوات المسلحة.

وقدم فخري زاده بعد وفاته على أنه نائب وزير الدفاع ورئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع وقد شارك خصوصا في "الدفاع الذري" للبلاد. وتم استهداف العالم النووي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر قرب طهران في اعتداء استهدف موكبه.

إيران تمنح العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده وساماً عسكرياً رفيع المستوى.#ايران #الشهيد_محسن_فخري_زاده pic.twitter.com/WTtrUqjSoA — Maitham Ali (@Maitham_2020) December 13, 2020

واتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بأنها أمرت بتنفيذ هذا الاعتداء، الذي ارتُكب بحسب طهران بواسطة رشاش تم التحكم به عبر الأقمار الاصطناعية والإنترنت. ولم يصدر عن إسرائيل أي رد فعل على هذه الاتهامات.

إيران تمنح العالم النووي محسن فخري زاده وساماً عسكرياً رفيع المستوى #LBCINews https://t.co/UdOXZ4pThh — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 13, 2020

في العام 2018، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فخري زاده على أنه مدير البرنامج النووي العسكري السري الذي لطالما نفت إيران وجوده.