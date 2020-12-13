الشرطة الإسبانية تعتقل رجلين يبيعان المخدرات لتمويل حرب عرقية

قالت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على رجلين كانا يبيعان المخدرات لشراء أسلحة من أجل التخطيط لحرب عرقية في المستقبل.

أوضحت الشرطة أن الرجلين، اللذين لم تذكر اسميهما، كانا يعتزمان شراء أسلحة وتشكيل "مجموعات منعزلة متعصبة للبيض".

وضبطت الشرطة، خلال مداهمة، علما نازيا ورموزا أخرى للمتعصبين البيض. وفقا لـ"رويترز".

كما كشف ضباط الشرطة أيضا رسائل نشرها المشتبه بهما على وسائل التواصل الاجتماعي تشيد بالمتطرف الأبيض برينتون تارانت، وهو الأسترالي الذي قتل 51 مسلما في هجوم بالرصاص على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس/ آذار 2019.

وقال بيان للشرطة "عبرا في رسائل على الإنترنت عن عزمهما الحصول على سلاح والتحضير لما وصفاه بحرب عرقية بنية تنفيذ شكل من أشكال الهجوم".

ومثُل الرجلان أمام محكمة بمدينة ليدا في كتالونيا بتهم تتعلق بجرائم كراهية عرقية وحيازة سلاح ومتفجرات وتأييد الإرهاب العنصري. وأفرجت المحكمة عنهما بكفالة.

وجرى القبض على الرجلين في روندا بالأندلس وبامبلونا في شمال غرب إسبانيا.