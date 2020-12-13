هذا الأمر ليس مزحة... لماذا عنف بوتين أعضاء حكومته؟

عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استيائه أمام وزراء الحكومة الروسية من تراجع الوضع الاقتصادي وتأثيره على حياة المواطن وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن ما يحصل "ليس مزحة".

وقال بوتين خلال اجتماع بأعضاء الحكومة عبر خاصية الفيديو، اليوم الأحد: "انخفض الدخل الحقيقي الممكن إنفاقه بالنسبة للمواطن العادي، وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية"، حسبما ذكر "راديو سبوتنيك".

"ما الذي تنتظرونه وماذا أنتم به فاعلون، هذا هو السؤال!، هذا الوضع ليس بالمزحة".

ووجه بوتين كلامه للوزراء قائلا:

وتابع "نحن نتفهم أنه في ظل هذه الظروف تتراجع القوة الشرائية للسكان، ونحن نتحدث باستمرار عن هذا"، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الظروف يجب البحث عن أمور جذرية للحل".

وطالب بوتين الحكومة بحل قضية أسعار المواد الغذائية ابتداء من الأسبوع المقبل متوجها لأعضاء الحكومة بالأخذ والعمل كل ما يتطلبه الأمر على مدار الأسبوع.

وقال محذرا:

"آمل أن تستقر الأسعار الأسبوع المقبل"، منوها بأنه يجب على السلطات أن تفكر بقوت الآخرين والحياة المعيشية للمواطنين.