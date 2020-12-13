ترامب: المعركة القضائية ضد نتائج الانتخابات لم تنته بعد

أعلنت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مقابلة بثت اليوم الأحد، أن ما وصفه بوقائع التزوير والمخالفات التي وقعت بانتخابات الرئاسة، التي أعلن عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها، جعلت الولايات المتحدة كدولة من العالم الثالث، متعهدا بمواصلة معركته القانونية ضد نتائج التصويت.

وقال في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" إن حملته" ستواصل المضي قدما بالطعون القانونية ضد نتائج الانتخابات المزورة رغم رفض المحكمة العليا للدعوى التي أقامتها ولاية تكساس ضد (النتائج في) العديد من الولايات المتأرجحة"، مؤكدا أن "الأمر لم ينته وسنواصل المضي قدما، فلدينا العديد من القضايا المرفوعة محليا".

وأبدى قلقه من "أن يكون للولايات المتحدة رئيس غير شرعي"، مضيفا أن "ما حدث لهذه البلاد كما لو كنا في دولة من العالم الثالث".

وقال ترامب إنه يرفض التحدث حول ما غذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن الشهر المقبل.