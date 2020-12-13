تحذيرات من هجوم ملايين الفئران والقوارض على منازل البريطانيين

وبحسب مقال نشرته "ميرور"، فإن البرد القادم سيثير أيضًا البحث عن مأوى وطعام للقوارض.

وقالت ناتالي بونجي، المتخصصة في جمعية مكافحة الآفات البريطانية: "الجرذان والفئران لا تدخل في سبات، وتشكل مشكلة على مدار السنة".

وأشارت إلى أن هذه القوارض قابلة للتكيف ولن تفوت فرصة العثور على مكان دافئ لفصل الشتاء.

وكتبت الصحيفة أنه خلال الشهر الماضي، أبلغت معظم خدمات مكافحة الآفات في المملكة المتحدة عن زيادة في عدد الطلبات المنزلية للمساعدة في مكافحة الفئران.

مصدر القلق الرئيسي هو أن الفئران يمكن أن تنشر مرض "ويل" وأمراض أخرى.

يقول المقال إن العديد منهم "يتحور" ويصبح محصنًا من السموم وينمو بطول (حوالي 30 سم).

ونصحت الرابطة البريطانية لإدارة الآفات سكان البلاد بعدم تخزين الطعام في عيد الميلاد، لأن ذلك قد يجذب القوارض. ولمواجهة خطر التلوث، تم حث البريطانيين على رمي النفايات في الصندوق وإغلاقه في أسرع وقت ممكن.

كما أوصت الجمعية بفحص المنزل بحثًا عن شقوق أو ثقوب في الجدران والأنابيب. وحذروا البريطانيين من تخزين الطعام في المباني الملحقة والأقبية، لأن الطعام أقل حماية بكثير من القوارض في هذه المناطق.

بالنسبة للعائلات التي تعيش في عزلة ذاتية بسبب فيروس كورونا، أوصى الخبراء باستخدام مصائد خاصة للقوارض. ومع ذلك، يجب وضعها في أماكن آمنة حتى لا تؤذي أفراد الأسرة والحيوانات الأليفة.