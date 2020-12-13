الحكومة الأفغانية: مقتل العشرات من طالبان في مواجهات بقندهار

أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل العشرات من أعضاء حركة طالبان في مواجهات بين الجانبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في ولاية قندهار، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن صدت هجوما لحركة طالبان، وقتلت 51 من عناصرها وأصابت 9 آخرين.

وذكرت الوزارة أن الحركة نفذت هجمات شبه متزامنة ليل السبت الأحد، في 5 مناطق في محيط قندهار، مشيرة إلى أن قواتها ردت على الهجمات بالقوات الجوية والبرية

وفي الإطار ذاته، كشف مسئول أفغاني أن عائلة مكونة من 7 أفراد لقيت مصرعها في غارة لسلاح الجو الأفغاني بمنطقة أرغنداب.

وأشار إلى أن القوات الأفغاني كانت تستهدف سيارة مفخخة، إلا أن انفجار السيارة تسبب في مقتل العائلة.

وتأتي المواجهات في اليوم التالي لتوصل وفدين من الحكومة وحركة طالبان، على اتفاق لمواصلة المباحثات حول أجندة مفاوضات السلام الجارية بينهما في الدوحة مطلع الشهر المقبل.

وأعلن وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، أوائل الشهر الجاري، أنهما اتفقا على أطر مفاوضات السلام التي انطلقت، بوقت سابق بالعاصمة القطرية الدوحة، وأنهما بصدد مناقشة أجندة المحادثات، وسط ترحيب أجنبي بالإعلان باعتباره تطورا إيجابيا.