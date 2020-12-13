تطعيم نجل الرئيس الفنزولي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي... فيديو

تلقى نجل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو غويرا، التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال مادورو غويرا البالغ من العمر 30 عاما "أريد أن أقول للعالم إن فنزويلا تؤمن بروسيا، في الطب والعلوم".

وشكر الشاب السلطات الروسية على كرمها تجاه شعب فنزويلا، وعد نفسه مثل كل شباب البلاد، بحسب قوله.

وحضر التطعيم السفير الروسي في فنزويلا سيرغي ميليك باغداساروف معلقا على حسابه في "تويتر" أن نيكولاس مادورو غويرا الذي انتخب مؤخرا نائبا شعبيا تلقى اللقاح بين المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية.

🔊Muy orgulloso por estar presente en el momento cuando recien electo Diputado Nacional Nicolás Maduro Guerra🇻🇪 participó en la 3a fase de los ensayos clínicos de la primera vacuna🇷🇺 registrada en el mundo contra el #COVID19, 💉 #SputnikV. pic.twitter.com/wr0c7QH00x — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) December 12, 2020

وانطلقت اختبارات "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) في فنزويلا منتصف أكتوبر الماضي، ومن المقرر إنتاجه محليا.