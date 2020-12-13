مسؤول أمريكي: نتوقع تطعيم 100 مليون مواطن ضد كورونا قبل نهاية مارس

قال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "سننتهي من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

وتابع السلاوي أن "الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير/كانون الثاني، ونفس العدد من الجرعات في فبراير".

وتابع: "يحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس".

وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك.

وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.