متحدث باسم باشنيان تنفي نبأ استقالته

وكان عدد من قنوات تيليغرام تناقل مساء الأحد خبر استقالة باشينيان.

ونقلت وكالة "أرمنبريس" الحكومية عن جيفورجيان قوله إن: "الرسائل الواردة من قنوات تيليجرام بشأن استقالة نيكول باشينيان معلومات مضللة".

وشهدت العاصمة يريفان مسيرات للمعارضة، يطالب المشاركون فيها باستقالة باشينيان. ورشحت قوى المعارضة، التي تطالب برحيل رئيس مجلس الوزراء، الرئيس السابق لحكومة البلاد فازجين مانوكيان لمنصب رئيس الوزراء.

وكانت قوى المعارضة الأرمينية، نظمت في الخامس من الشهر الحالي، مسيرة للمطالبة باستقالة الحكومة الأرمينية التي يرأسها رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

خلال التجمع الذي يقام في ساحة الحرية، من المقرر أن يلقي فازجين مانوكيان بخطاب، الذي سيقترح فيه "خارطة طريق" للتغلب على الأزمة الحالية.