صحيفة: نتنياهو يؤجل زيارته الأولى إلى الإمارات

أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول زيارة رسمية له إلى الإمارات، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الأحد، إن نتنياهو قرر تأجيل زيارته المقررة إلى الإمارات الأسبوع المقبل على خلفية الأزمة السياسية في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتحدد بعد موعدا جديدا للزيارة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتأجل فيها زيارة نتنياهو إلى دولة الإمارات. ففي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو كان يعتزم زيارة البحرين في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والإمارات في 2 ديسمبر، لكن الإماراتيين أوضحوا أن التاريخ لن يكون مناسبا لهم لأنه يصادف اليوم الوطني للبلاد، وطلبوا وصول نتنياهو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشف موقع "واللا" العبري نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، إن نتنياهو أراد أن يكون أول مسؤول إسرائيلي يسافر إلى أبوظبي لذلك رفض طلب عدد من الوزراء للسفر إليها.

ووقعت إسرائيل اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية متزايدة، تهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة التي تشهدا البلاد منذ أبريل/نيسان من العام الماضي 2019.

وفي الثاني من الشهر الجاري، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية، لصالح مشروع قانون، حلّ نفسه، والتوجّه إلى انتخابات مبكرة.

ومازال مشروع القانون بحاجة إلى 3 قراءات ليكون قانونا نافدا، إلا أن خبراء يرون أن حكومة الوحدة بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" تعيش أيامها الأخيرة، إثر خلافات متفاقمة بين الجانبين حول العديد من القضايا وفي مقدمتها إقرار الميزانية.