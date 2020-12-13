إسرائيل تحتفي بذكرى ميلاد ممثلة مصرية

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الممثلة المصرية الراحلة ليليان كوهين.

جاء ذلك في تدوينة لصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية بمناسبة ذكرى ميلاد الممثلة المصرية "ليليان فكتور كوهين" الشهيرة بكاميليا.

وكتبت الصفحة الإسرائيلية: "تمر اليوم ذكرى ولادة الفنانة اليهودية المصرية "ليليان فكتور كوهين" أو كاميليا التي كانت من أشهر الممثلات المصريات في الاربعينيات من القرن العشرين".

وأضافت "ولدت (كاميليا) في 13 ديسمبر(كانون الأول) عام 1919 بأحد الأحياء الفقيرة في مدينة الإسكندرية واكتشفها المخرج أحمد سالم. رصيدها الفني 20 فيلماً سينمائياً منها "قمر 14"، "آخر كدبة"، "المليونير" و"بابا عريس".

يشار إلى أن كاميليا فارقت الحياة عام 1950 في حادث تحطم طائرة، وقيل وقتها إن الحادث مدبر، حيث اتهمت بأنها كانت عميلة للموساد الإسرائيلي.

وعرفت السينما المصرية الكثير من الممثلين من أصول يهودية، أشهرهم ليلى مراد وهي مطربة وممثلة مصرية، اسمها الحقيقي "ليليان زكي مراد موردخاي"، وراقية إبراهيم واسمها الحقيقي راشيل ليفي كوهين، مولودة في أسرة يهودية بالمنصورة.