مسلح يفتح النار على حفل أمام كاتدرائية في نيويورك والشرطة ترديه

أطلق مسلح النار على على حفل غنائي أقيم في الهواء الطلق على درج كاتدرائية سانت جون بحي مانهاتن من مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد.

جاء إطلاق النار خلال عرض ترانيم مجاني مقرر لعيد الميلاد على درجات الكنيسة التاريخية بجانب جوقة الكاتدرائية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وبحسب رويترز، تبادلت الشرطة إطلاق النار مع المسلح، الذي بادر بإطلاق النار.

وذكرت شبكة "ABC News" أن المشتبه به أطلق النار على ضباط الشرطة، عندما وصلوا إلى مكان الحادث، وقامت الشرطة بالرد بإطلاق النار مما أدى إلى إصابة المسلح.

BREAKING: NYPD respond to shots fired at St. John the Divine Church in New York City @PIX11News pic.twitter.com/VC3GyNesVZ — Cristian Benavides (@cbenavidesTV) December 13, 2020

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك، الرقيب إدوارد رايلي، إن المسلح أطلق النار على الشرطة. مشيرا إلى أنه لم يصب أي ضابط بأذى.

وأكد الرقيب، أن الشرطة أطلقت النار على الرجل المسلح، وأنه تم نقله إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.