تحديد موعد تلقي ترامب ونائبه لقاح كورونا الجديد

قال مصدر مطلع على داخل البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين سيحصلون على لقاح كوفيد -19 المعتمد حديثا ابتداء، من غدا الاثنين.

وقال المصدر، إن الموظفين الأساسيين في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في جميع الفروع الثلاثة للحكومة، سيتم تطعيمهم في غضون الأيام العشرة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

© Sputnik . Pavel Lvov 7 أعراض شائعة قد تشعر بها بعد تلقي لقاح فايزر وكالة "بلومبيرغ"، سيتم إجراء التطعيمات على فترات متقطعة خلال الأيام العشرة التالية، لضمان عدم تعرض الموظفين لأعراض جانبية محتملة في نفس الوقت ولضمان استمرارية الحكومة.

يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الصحة إلى بناء ثقة الجمهور في العلاج.

وأوصى مسؤولو الصحة العامة وموظفو الأمن القومي بضرورة حصول كبار أعضاء الحكومة على اللقاح، بحسب الوكالة.

وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة الماضي، استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك.

وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

Trump, Pence, other top U.S. officials to be offered COVID-19 vaccine: source https://t.co/KsMtAAA6RW pic.twitter.com/IOkc5VeOmx — CTV News (@CTVNews) December 13, 2020

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع تنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

ومن هناك تنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.



وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.