تحديد موعد تلقي ترامب ونائبه لقاح كورونا الجديد

وقال المصدر، إن الموظفين الأساسيين في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في جميع الفروع الثلاثة للحكومة، سيتم تطعيمهم في غضون الأيام العشرة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.
يأتي هذا الإجراء أيضًا في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو الصحة إلى بناء ثقة الجمهور في العلاج.
وأوصى مسؤولو الصحة العامة وموظفو الأمن القومي بضرورة حصول كبار أعضاء الحكومة على اللقاح، بحسب الوكالة.
وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة الماضي، استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك.
وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.
Trump, Pence, other top U.S. officials to be offered COVID-19 vaccine: source https://t.co/KsMtAAA6RW pic.twitter.com/IOkc5VeOmx— CTV News (@CTVNews) December 13, 2020
وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع تنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.
ومن هناك تنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.
وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.
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