وفاة رئيس وزراء إسواتيني بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19

أعلنت حكومة مملكة إسواتيني، (سوازيلاند سابقا)، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عاما.

وأكدت حكومة مملكة إسواتيني، أن دلاميني توفي عقب دخوله المستشفى في جنوب إفريقيا المجاورة، بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 قبل أربعة أسابيع .

وقال نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو في بيان، "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة. وقد توفي دولته بعد ظهر اليوم وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب أفريقيا".

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo — Eswatini Government (@EswatiniGovern1) December 13, 2020

وتقع مملكة إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية وتحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب وموزامبيق من الشرق.