وزير الدفاع البريطاني يزور إستونيا اليوم

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإستونية، أن بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، سيصل إلى إستونيا، اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "يصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى إستونيا، الاثنين، في زيارة تستغرق يومين، حيث سيلتقي مع وزير الدفاع جوري لويك".

وأضاف البيان، أن "الوزيران سيزوران القوات البريطانية المتمركزة في بلدة تابا".

والجدير بالذكر أن حلف الناتو، قرر خلال قمته التي استضافتها وارسو عام 2016، نشر كتائب متعددة الجنسيات على أساس التناوب، في جمهوريات لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، وبولندا، بناء على طلب تلك البلدان.