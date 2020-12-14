إيران ترسل ناقلة إلى فنزويلا لتحميل النفط

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بوصول ناقلة نفط إيرانية إلى السواحل الفنزويلية لتحميل كميات من النفط، وذلك ضمن إطار الاتفاقات المشتركة بين البلدين.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن وثائق لديها أن ناقلة تسمى "ندروس" استأجرتها شركة النفط الإيرانية وصلت إلى ميناء جوزيه لتحميل نحو 1.9 مليون برميل من النفط.

وقالت الوكالة إن طهران تزود فنزويلا بالبنزين والمواد الغذائية وكاراكاس تزود إيران بالذهب كدفع مقابل هذه المساعدات.

يذكر أن ​فنزويلا​ تعاني من نقص في ​المحروقات​ برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من ​النفط​، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء كوفيد-19 ونتائجه الاقتصادية حدة، ويأتي الإعلان عن أسعار الوقود ​الجديدة​ بعد أيام من استقبال فنزويلا لناقلات نفط إيرانية، سلمت وقودا ومشتقات نفطية أخرى ل​حكومة​ الرئيس نيكولاس مادورو، وأثار وصول هذه ​السفن​ توترًا بين كراكاس و​واشنطن​ التي تندد بدعم ​طهران​ لمادورو.

وعبرت طهران مرات عدة عن دعمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس الذي تسانده أيضا دول عدة أبرزها روسيا والصين وكوبا، استنادا لقواعد القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.