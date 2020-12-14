الولايات المتحدة تصدر قرارا بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وقّع إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم.

وذكرت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر/ كانون الأول ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

@SecPompeo has delivered his Country of Particular Concern designations to Congress. I want to congratulate Sudan and Uzbekistan for the significant improvements in religious freedom in their countries that have led to their removal from the designation list. — Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) December 8, 2020

وكانت واشنطن قد أدرجت السودان عام 1993 على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب استضافة حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مؤسس تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن.