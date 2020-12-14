المجمع الانتخابي يلتقي يوم 14 ديسمبر لحسم نتائج الانتخابات الأمريكية

حدد القانون الأمريكي موعد لقاء المجمع الانتخابي، اليوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، لانتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يجتمع الناخبون في جميع الولايات الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا للإدلاء بأصواتهم.

بعد ذلك سيتم إرسال النتائج إلى واشنطن لعد الأصوات خلال جلسة مشتركة للكونغرس سيرأسها نائب الرئيس مايك بنس، في 6 يناير/ كانون الثاني.

ولفتت أصوات الناخبين الانتباه أكثر من المعتاد هذا العام لرفض الرئيس دونالد ترامب التنازل عن السلطة والاستمرار في اتهام تزوير الانتخابات.

ويخطط بايدن إلقاء خطاب إلى الأمة ليلة الاثنين بعد أن يقدم الناخبون أصواتهم.

في وقت سابق، رفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لبايدن، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن ذلك سيكون خطأ.