رياح مدمرة وأمواج عاتية وأمطار غزيرة تضرب شمال شرقي أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، أن أحوالا جوية عاصفة اجتاحت ساحل شمال شرقي البلاد حيث ضربت أمواج عاتية شواطئ مناطق يقبل عليها السياح كما تسببت الأمطار في سيول على نطاق واسع.

قال سايمون ريتشاردسون، رئيس بلدية بايرون لوسائل الإعلام اليوم، إن شاطئ مين بيتش في منطقة بايرون باي السياحية بشمال ولاية نيو ساوث ويلز اختفى تقريبا.

وابتلع البحر ممشى على امتداد الشاطئ حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية، وفقا لـ "رويترز".

وتتعارض هذه الأحوال الجوية الممطرة مع حرائق الغابات الهائلة التي ألحقت دمارا كبيرا بجزيرة فريزر المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي في ولاية كوينزلاند خلال الأسابيع الماضية. فمع ارتفاع المد وغمرت مياه الأمواج العاتية نقاط الإجلاء بسبب الحرائق في جزيرة فريزر اليوم.

ولليوم الثالث على التوالي، تعرضت المناطق الحدودية المكتظة بالسكان بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند لأمطار غزيرة ورياح عاتية نتيجة منخفض جوي شديد قبالة ساحل جنوب كوينزلاند مما تسبب في هطول أكثر من 700 ملليمتر من الأمطار في بعض الأماكن على مدى 48 ساعة.

BEACH EROSION- This beach at Byron Bay has eroded metres further overnight. The king tide is washing over all the sandbags protecting a restaurant perched on this sand dune. Tide will peak at 830am. @9NewsSyd #NSWFloods pic.twitter.com/UPKL2AkvVe — Hannah Sinclair (@hansinclair9) December 13, 2020

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من أن تآكل السواحل وسقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج قبالة الساحل سيستمر خلال اليوم وحث سائقي السيارات على الابتعاد عن الطرق.

Queensland, northern NSW brace for more floods as trough re-infensifies https://t.co/aQ91pRaucv — MSN Australia (@MSNAustralia) December 13, 2020

وتتوقع أستراليا صيفا ممطرا على نحو أكبر من المعتاد بسبب ظاهرة النينيو المناخية التي ترتبط عادة بمزيد من الأمطار والمزيد من الأعاصير المدارية على الرغم من موجة الحر الشديد التي هبت في الشرق قبل أسابيع.