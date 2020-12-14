اكتشاف جديد في "برج الجماجم"... صور

اكتشف علماء الآثار برجاً من الجماجم البشرية تحت الأرض في قلب مدينة مكسيكو سيتي مما يطرح أسئلة جديدة حول ثقافة التضحية بأرواح البشر في إمبراطورية الأزتيك إذ أنه احتوى على جماجم نساء وأطفال.

عثر علماء من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك (INAH) على أقسام جديدة من جماجم بشرية من برج الأزتك، كانت تحتوي على رفات 119 شخصا.

ويقول العلماء الآن إن "برج الجماجم" كان مجرد جزء صغير من معرض ضخم من الجماجم، يعرف باسم "هيوي تسومبانتلي"، يضاهي مساحة ملعب لكرة السلة.

#PrensaINAH 🗞️



Arqueólogos localizan el costado este y la fachada externa de la torre de cráneos del Huei Tzompantli de Tenochtitlan; en la sección este de la torre se han visualizado, superficialmente, 119 cráneos humanos que se suman a los 484 identificados anteriormente. pic.twitter.com/B6FixWUQlO — INAHmx (@INAHmx) December 11, 2020

ويعتقد أن البرج جزء من تقليد يعرف باسم تزومبانتلي بلغة الأزتيك العتيقة ويقوم على وضع جماجم بشرية على أرفف لبث الرعب في قلوب الغزاة الإسبان.

واشتهرت حضارة الأزتيك وغيرها من حضارات شعوب أمريكا الوسطى بتقديم قرابين بشرية للشمس.

Existían varios Tzompantin en Tenochtitlán, siendo el más grande el de la calle Guatemala, ubicado dentro del recinto ceremonial de la capital mexica. Tenía 2 torres hechas de argamasa y cráneos humanos. En la actualidad se ha encontrado solamente una torre. Aquí una infografía pic.twitter.com/YxlNIEguYJ — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) December 11, 2020

وحكم أباطرة الأزتيك المحاربون المتدينون رقعة واسعة من الأراضي تمتد من خليج المكسيك وحتى المحيط الهادي وذلك قبل الغزو الأسباني في الفترة بين عامي 1519 و1521.