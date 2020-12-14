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    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020

    ألمانيا تفرض إغلاقا عاما للسيطرة على "كورونا" حتى 10 يناير المقبل

    © AP Photo / Kenzo Tribouillard
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    أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن الإجراءات السارية في معظم أنحاء البلاد لمكافحة فيروس "كورونا"، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمعات الخاصة، ستمدد حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2021.

    وقالت ميركل خلال اجتماعها مع حكام مقاطعات البلاد الـ16 إنه "ما زلنا مضطرين لبذل الجهود، فعدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية"؛ حسبما نقلته "وكالة الأنباء الألمانية".

    كما أضافت أنه "بناء على ذلك فإن الإجراءات والقيود التي أقرت في اجتماع سابق، عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيتم تمديد العمل بها "حتى بداية شهر يناير/ كانون الثاني القادم، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقع في معدل الإصابة، ولكن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

    وبموجب القرار ستظل الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والأندية الرياضية مغلقة حتى مطلع العام المقبل. وحتى المتاجر التي ستبقى أبوابها مفتوحة خلال هذه الفترة ستخضع لقيود صارمة لجهة العدد الأقصى للأشخاص المسموح لها باستقبالهم، وذلك وفقاً لمساحة كل منها.

    وبسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، قررت ألمانيا فرض إقفال صارم على الشركات باستثناء متاجر السلع الاستهلاكية لاحتواء الوباء، اعتبارا من يوم الأربعاء، من 16 ديسمبر/ كانون الأول  إلى 10 يناير/ كانون الثاني.

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020
    © AP Photo / Kenzo Tribouillard
    ميركل تتوقع تاريخ بدء التطعيم ضد كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي
    كما سيتم فرض قيود كبيرة على المدارس ودور الحضانة خلال نفس الفترة. وفي الأيام من 24 إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول، يسمح بـ "اجتماعات لخمسة أشخاص بالإضافة إلى أطفال حتى سن 14 عاما في أقرب تجمع عائلي".

    سيتم فرض حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى البلاد، إلى جانب حظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة. ويشمل الإغلاق المدارس والحضانات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

    يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس"كورونا" المستجد، في ألمانيا بلغ مستوى قياسيا، حيث سجلت مليون و350 ألف و810 إصابة، و990 ألف و707 حالة شفاء، و22106 حالة وفاة.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, ألمانيا, إغلاق
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