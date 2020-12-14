روحاني: إيران تمر بأشد الأيام صعوبة في ظل جائحة "كورونا"

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن بلاده "تمر بأصعب أيامها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي، "نمر اليوم بأشد الأيام صعوبة بسبب وباء كورونا". و"نواجه جائحة كورونا وقد تستمر عاما آخر فيما نعيش في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة على بلادنا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كما أكد الرئيس الإيراني، أن "طهران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج المعدات الطبية والمستلزمات الصحية".

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، مؤخرا، إن بلاده لديها أوراقا رابحة ستقدمها للعالم بشأن لقاح كورونا، مؤكدا أن إيران ستحقق إنجازات عظيمة في هذا المجال. وأضاف نمكي أن "إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة إلى واحد، رغم أنها تتحمل مصاعب كبيرة فرضت عليها".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، عن تسجیل 7 الاف و501 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و115 الفا و770 شخصا، فيما توفي 251 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضیة ليبلغ عدد المتوفین في إیران 52 ألفا و447 شخصا.