روحاني يكشف رد فعل إيران إذا ما قرر بايدن العودة إلى الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن "هناك بعض الجهات في الداخل الإيراني سعت إلى تدمير الاتفاق النووي، دون تحديدها"،

وقال روحاني، في مؤتمر صحفي، "البعض في الداخل سعى إلى تدمير الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه "لو فكر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العودة والالتزام بتعهدات واشنطن في الاتفاق فسوف تعود طهران إلى التزاماتها أيضا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "سنعمل على رفع العقوبات المفروضة ضدنا وعلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، لكنه أكد أنه إذا "قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة والالتزام بتعهدات بلاده وقام بتعويض أخطاء الولايات المتحدة تجاهنا فنحن أيضا سنعود إلى التزاماتنا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن مؤخرا، رفضه للخطة التي صوت عليها البرلمان، والتي تلزم الحكومة بخرق الاتفاق النووي عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة تركيب أجهزة الطرد المركزي".

وصوت البرلمان الإيراني، يوم الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي".