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    وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020

    إعلام: مشاكل في التأشيرات تحول دون سفر عشرات الإسرائيليين إلى دبي

    © AFP 2020 / JACK GUEZ
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    لم يتمكن عشرات الإسرائيليين من السفر إلى دبي، اليوم الاثنين، بسبب مشاكل في التأشيرات، وفق إعلام عبري.

    وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "عشرات الإسرائيليين الذين كان يفترض أن يسافروا إلى الإمارات على متن رحلات شركة "فلاي دبي" ظلوا في إسرائيل، لأنهم وصلوا إلى مطار بن غويون بدون تأشيرات دخول معتمدة".

    وأشارت الصحيفة إلى أنه ولحين دخول اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين الإمارات وإسرائيل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيحتاج السياح الإسرائيليون تأشيرة دخول كلفتها 95 دولارا".

    مطار دبي الدولي، الإمارات
    © AFP 2020 / STRINGER
    200 راكب إسرائيلي عالقون في مطار دبي... فيديو

    وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن على الإسرائيليين ملء استمارة بيانات شخصية قبل 54 ساعة من موعد إقلاع الطائرة من إسرائيل، حيث يتم إرسالها إلى موظفي مطار دبي قبل وصولهم".

    وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مشكلات بسبب تأشيرات دخول الإسرائيليين إلى الإمارات.

    وفي السابع من الشهر الجاري، ظل نحو 200 إسرائيلي عالقين في مطار دبي، دون السماح لهم بالدخول لمدة تجاوزت الأربع ساعات، وتطلبت المشكلة تدخلا على المستوى السياسي.

    وسبق أن وقعت الإمارات وإسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على اتفاق سلام، تبعه التوقيع على العشرات من اتفاقات التعاون بين الجانبين بما في ذلك اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

    وخلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت 3 شركات سياحة في تسيير رحلات مباشرة إلى دبي، وهي "يسرائير" (3 رحلات يوميا)، و"أركياع" (رحلتين يوميا)، إضافة إلى شركة "العال"، ليصبح بذلك إجمالي الرحلات على هذا الخط 40 رحلة أسبوعيا، وتستغرق الرحلة نحو ساعتين ونصف الساعة، وكانت شركة "فلاي دبي" الإماراتية أول من أطلق رحلات مباشرة على الخط المذكور.

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    الكلمات الدلالية:
    تأشيرة دخول, الإمارات, دبي, مطار بن غوريون, إسرائيل
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