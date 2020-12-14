الاتحاد الأوروبي: إدانتنا لإعدام صحفي إيراني لا تتناقض وحرصنا على الاتفاق النووي

أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أن حرص الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، يمثل ملفا مستقلا عن إدانته لإعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، لافتا إلى أن اجتماع أعضاء لجنة العمل المشتركة والشاملة سيعقد في موعده المقرر بعد يومين.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستانو، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، "خطة العمل المشتركة والشاملة مع طهران، قضية منفصلة عن قضية إعدام إيران الصحفي روح الله زم. ونحن أدنا بشدة هذه الخطوة من قبل طهران، وكنا واضحين في موقفنا، كما دعونا السلطات الإيرانية لاحترام الإجراءات القانونية للمتهمين وإيقاف بث الاعترافات المتلفزة".

وأضاف "سياستنا مع طهران هي الحوار، حول مواقفنا من بعض الأعمال التي تقوم بها. اللجنة المشتركة والشاملة ستعقد اجتماعها في موعدها المقرر كما هو يوم الأربعاء المقبل السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن بعد، وذلك لمناقشة الاتفاق النووي وكيفية الحفاظ عليه".

ومن ناحية أخرى أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أن الاتحاد والحكومة السويدية على تواصل دائم مع السلطات الإيرانية لحثها على عدم تنفيذ حكم بإعدام المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي.

جدير بالذكر أن إيران قد نفذت، السبت الماضي، حكم الإعدام في الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، بعدما أدانته بـ "التحريض على العنف خلال احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية عام 2017".

كما تفيد تقارير صحافية باعتزام السلطات الإيرانية تنفيذ حكم بإعدام الطبيب السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي، لإدانته بتهمة "نقل معلومات سرية لجهاز الموساد الإسرائيلي لمساعدته في اغتيال علماء نوويين إيرانيين".