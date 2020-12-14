روحاني يعلق على "أزمة بيت الشعر" الذي قرأه أردوغان فأغضب الإيرانيين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يقصد التدخل في شؤون طهران الداخلية أو الإساءة لوحدة أراضيها، عندما تلا بيت شعر أمام عرض عسكري في أذربيجان.

طهران – سبوتنيك. وقال روحاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إن "وزير الخارجية التركي ومسؤولون أتراك آخرون أكدوا لنا أن أردوغان لم يكن يقصد شيئا من قراءته الأبيات الشعرية التي أثارت تلك الحساسية".

وأضاف أن "توضيحات أنقرة في هذا الشأن كانت كافية، والمسألة انتهت".

Erdogan’s poem during Baku Parade looks like angered #Iran.



Erdogan’s poem goes:



Aras is separated,

Filled with silt.

I’d never left you,

They separated us by force.



(Note: Aras is a river separating #Azerbaijan from 27+ million Azeris living in Iran) https://t.co/sHabqO8Q9u pic.twitter.com/hmxgOEY5dB — The Azeri Times (@AzeriTimes) December 11, 2020

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت استدعاء السفير التركي لدى طهران، بسبب تصريحات "أردوغان التدخلية وغير المقبولة في باكو".

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عرض عسكري للقوات الأذربيجانية في باكو، أمس الخميس، ألقى خلالها بيتا من قصيدة انفصالية عن نهر آراس على الحدود بين إيران وأذربيجان ضد وحدة أراضي إيران.

وأوضح المتحدث أنه تم إبلاغ السفير أيضا بأن "إيران لا تسمح لأي أحد بالتدخل في وحدة أراضيها"، مضيفا أن طهران طلبت توضيحاً فورياً من الحكومة التركية بحسب وكالة "فارس".

وأثارت قصيدة أردوغان غضبًا على منصات التواصل الاجتماعي في إيران.

"فصلوا نهر آراس وملؤوه بالحجارة والقضبان.. لن أفترق عنك، لقد فصلونا بالقوة"، هذا بيت الشعر الذي ألقاه أردوغان، وهو بيت من قصيدة "آراس آراس" للشاعر الأذربيجاني محمد إبراهيموف والذي لقّب نفسه بـ محمد آراس.

يمتد نهر آراس من شرق تركيا ويشكل جزءاً من حدودها مع أرمينيا، ويتواصل عند نقطة التقاء حدود البلدين كذلك مع كل من إيران وإقليم ناختشيفان الأذري.

ومع سير مجراه شرقاً، يشكل النهر العلامة الأبرز لحدود إيران الشمالية، ولا سيما مع أذربيجان، ما أكسبه أهمية ثقافية خاصة بالمكون التركي الذي يقطن المنطقة منذ قرون.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبى ذو النوري "لو لم يرسب أردوغان في الأدب والجغرافيا والتاريخ لكان قد أدرك بأن بيت الشعر الذي قرأه كان قد نظّم في رثاء فصل أذربيجان عن الأرض الأم إيران" في إشارة إلى أن أذربيجان تاريخيا كانت جزءا من إيران، ومن ثم فإن قراءة البيت ضد استقلال أذربيجان، وهو ما ذكره وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تغريدة تساءل فيها "ألم يعلم أردوغان أنه بذلك يتحدث ضد استقلالية أذربيجان".