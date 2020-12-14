روحاني: إسرائيل كانت تسعى لجر المنطقة إلى حرب باغتيال فخري زاده

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إسرائيل كانت تسعى من خلال اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، إلى جر المنطقة إلى حرب، مؤكدا أن طهران سوف تنتقم لمقتل عالمها النووي.

طهران - سبوتنيك. و صرح روحاني خلال مؤتمر صحافي: "الكيان الصهيوني كان يسعى من خلال اغتيال فخري زاده إلى جر المنطقة لحرب في الأيام الأخيرة من حكم ترامب".

وتابع "سننتقم لفخري زاده ونحن من نحدد المكان والزمان المناسبين".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم، على "الثأر لدم العالم النووي فخري زاده، من نظام الاستكبار العالمي وفق المنطق العملاني لجبهة الثورة الإسلامية في الزمان والمكان المناسبين".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الشهر الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، كما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.