مركز "غامالي": كل إصابات كورونا بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" كانت خفيفة

قال نائب مدير مركز "غامالي" دينيس لوغونوف أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مجموعة المتطوعين الذين تم تطعيمهم باللقاح "سبوتنيك V" كانت خفيفة.

وقال لوغونوف في إحاطة إعلامية اليوم الإثنين:

"لقد تبين لنا أنه حتى تلك الحالات التي ظهرت بعد اللقاحات، كانت جميعها خفيفة بشكل حصري، بينما كانت هناك حالات متوسطة وشديدة في المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي".

وأشار إلى أن اللقاح يوفر حماية كاملة ضد الأمراض الشديدة.

من جانبه قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن البيانات الجديدة حول فعالية لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مشجعة للغاية.

وقال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، "النتائج التي أظهرها لقاح "سبوتنيك V" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تجعل من الممكن القول بثقة أنه فعال للغاية وآمن تماما".

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.