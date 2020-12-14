تركيا... توقيف 11 شخصا بتهمة اختطاف معارض إيراني

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، القبض على 11 شخصا بتهمة المشاركة في خطف وتهريب معارض إيراني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشخص الذي تعرض للاختطاف مطلوب في قبل السلطات الإيرانية، على خلفية هجوم دموي وقع جنوب غربي إيران قبل نحو عامين.

ونقلت الوكالة عن مسئول تركي رفيع أن حبيب كعبي، قيادي انفصالي ينتمي لطائفة الأحواز العربية في إيران، جرى اختطافه من قبل شبكة تعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وأشار إلى أن كعبي الذي كان يقيم في السويد تم استدراجه من قبل عميلة تعمل مع جهاز المخابرات الإيراني، من أجل السفر إلى تركيا.

وأوضح المسؤول التركي أن كعبي تم تخديره وتقييده عندما وصل إلى مكان اللقاء المحدد مع العميلة في مدينة إسطنبول.

وذكرت الشرطة في إسطنبول أن المشاركين في الاختطاف، نقلوا كعبي إلى إقليم فان في شرق تركيا، ثم جرى نقله عبر الحدود إلى إيران.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن ضباطا من المخابرات الإيرانية قاموا باعتقال القيادي الانفصالي.

وعزت ذلك إلى الاشتباه في تورط كعبي في هجوم استهدف عرضا عسكريا في عام 2018، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات القتلى.