زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمالي تشيلي

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة ست درجات ضرب منطقة أنتوفاغاستا شمالي تشيلي.

ووقع مركز الزلزال على عمق 86 كيلومترا، وعلى بعد 76 كم شمال شرقي مدينة كالاما البالغ عدد سكانها حوالي 143 ألف نسمة، ولم ترد معلومات عن دمار أو اصابات.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.