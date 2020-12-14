مسؤول: 15 إيرانيا محتجزا لدى أمريكا بتهمة الالتفاف على "الحظر الجائر"

قال مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، علي باقري، إن نحو 15 إيرانيا محتجزا لدى الأمريكيين بتهمة الالتفاف على "الحظر الأمريكي الجائر".

وفي مقابلة مع صحيفة "جام جام"، اليوم الاثنين، أضاف باقري أن الأمريكيين يحاولون أخذ الإيرانيين كرهائن بذرائع كاذبة، مبادلتهم بالمجرمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية المحتجزين في السجون الإيرانية، وهذا يعد عملية اختطاف مفضوحة.

وردا على سؤال حول الحظر الأمريكي على إيران، قال باقري إن أمريكا ورغم أنها هي التي تفرض الحظر، إلا أن الأوروبيين هم من ينفذونه، وهذا ما يتعارض مع مزاعمهم في حب السلام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال يعقوب رضا زاده، عضو الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إن اللجنة وضعت اللمسات النهائية على مشروع خطة مواجهة الحظر الأمريكي.

وأشار النائب، في تصريح صحفي، إلى أنه "عقب موضوع تأجيج أمريكا لتفعيل آلية الزناد بشكل غير قانوني والتي لاقت عدم ترحيب الأوروبيين والصين وروسيا، ذاقت أمريكا الهزيمة مرة أخرى في مشروع مناوئ لإيران".

وشدد على ضرورة وضع إيران نهاية للمؤامرات الأمريكية في الشؤون الاقتصادية والحظر.

وأكد النائب أن لجنة الأمن القومي البرلمانية تعد مشروع "مواجهة الخطوات العدائية الاقتصادية الأمريكية" بالتعاون مع وزير الخارجية ومساعديه والخبراء في الوزارات ذات الصلة ورئيس منظمة الطاقة الذرية.