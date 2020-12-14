في هذا الموعد... استئناف المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان

توصلت الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان، إلى اتفاق لاستئناف محادثات السلام في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وفد الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، أنهم قرروا مغادرة العاصمة القطرية، الدوحة، متجهين إلى كابول.

وذكر مسؤول أفغاني رفيع معني بالاتصالات الدبلوماسية مع الحركة أن الطرفين شرعا في استراحة، موضحا سيبحثون جدول الأعمال مع استئناف المفاوضات.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم يتسن لها الحصول على تعليق من حركة طالبان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلقت محادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية، في قطر.

وجاءت المحادثات بعد شهور من توقيع واشنطن اتفاقا مع طالبان، ينص على انسحاب 12 ألف جندي أمريكي من أفغانستان، مقابل التزامات أمنية من الحركة.

وعلى الرغم من الدخول في مفاوضات سلام بين الجانبين، إلا أن المواجهات العسكرية لم تتوقف بينهما على أرض الواقع.

وفي أحدث موجة للمواجهات، أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل العشرات من أعضاء حركة طالبان في اشتباكات بين الجانبين في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد في ولاية قندهار، جنوبي البلاد.