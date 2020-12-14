أردوغان: ننتظر من الاتحاد الأوروبي منح أنقرة عضوية فيه وليس فرض العقوبات

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه لتصاعد وتيرة التصريحات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات على أنقرة، مطالبا الاتحاد الأوروبي الإيفاء بوعده لضم تركيا لعضوية الاتحاد بدلًا من فرض العقوبات.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين: "زيادة أقوال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بلدنا مؤسفة للغاية".

وأضاف: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي الوفاء بوعده بمنح أنقرة عضوية كاملة في الاتحاد وليس فرض العقوبات"، مؤكدًا أن أنقرة "تنتظر من الولايات المتحدة والناتو دعمنا في مكافحة التنظيم الإرهابي".

وعلقت الخارجية التركية، في وقت سابق، على اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع الإجراءات التقييدية ضد تركيا في شرق المتوسط.

وتوترت الأوضاع شرقي البحر المتوسط بين تركيا من طرف وبين اليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية نزاع أنقرة وأثينا حول الحدود البحرية واحتياطيات الطاقة المخزونة بالمنطقة.