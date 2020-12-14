أوكرانيا توقع اتفاقية مع شركات تركية لإنتاج طرادات وطائرات مسيرة هجومية

وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الاثنين، اتفاقيات مع شركات تركية بشأن إنتاج طرادات وطائرات مسيرة لتلبية احتياجات قواتها المسلحة، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأوكرانية.

كييف - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين:

"وقّع وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، اليوم، اتفاقيات مع شركات تركية بشأن نقل التكنولوجيا وإنتاج طرادات وطائرات مسيرة هجومية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية. وجاء التوقيع خلال زيارة الوفد التركي برئاسة رئيس مديرية الصناعة الدفاعية للجمهورية التركية، إسماعيل دمير".

ويذكر أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الإمكانات القتالية للقوات البحرية الأوكرانية، وهذا بدوره سيساهم في زيادة الأمن في منطقة بحري الأسود وآزوف.