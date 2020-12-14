الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا... وأنقرة ترد

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على عدد من الأفراد على ارتباط بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

ونقلت "رويترز" عن موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على الإدارة التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.

وأشار الموقع إلى أن هذه العقوبات تأتي كخطوة عقابية لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح التي كانت ممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.

وذكر أن بلاده أوضحت لتركيا أن شراءها لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" سوف يعرض أمن التكنولوجيا العسكرية، والعسكريين في بلاده للخطر.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه حث أنقرة على التوصل لحل بشأن مشكلة إس-400 بالتنسيق مع واشنطن.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها وتنديدها بالعقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "أحادية الجانب".

وقالت الوزارة التركية إن العقوبات الأمريكية سوف تضر بالعلاقات بين الجانبين وأن أنقرة سوف ترد بما ينبغي.