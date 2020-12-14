أمريكا تطالب تركيا بحل "مشكلة أنظمة الدفاع الروسية" بالتنسيق معها فورا

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، تركيا لحل المسألة المتعلقة بشراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" على وجه السرعة وبالتنسيق مع واشنطن، بعد فرض واشنطن عقوبات على أنقرة.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بومبيو: "أحث تركيا على حل مشكلة "إس -400" فورا بالتنسيق مع الولايات المتحدة. تركيا حليف مهم وشريك أمني إقليمي مهم للولايات المتحدة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في حديثه: "نحن نسعى لمواصلة تاريخنا الممتد لعقود من التعاون المثمر في قطاع الدفاع من خلال إزالة عقبة امتلاك تركيا "إس 400" في أقرب وقت ممكن".

وقعت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات بحق هيئة الصناعات الدفاعية التركية على خلفية شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي، والتي كررت واشنطن مطالباتها لأنقرة بالتراجع عنها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة:

رغم تحذيراتنا، مضت تركيا قدما بشراء واختبار منظومة إس-400 من روسيا. لن نتسامح مع التعاملات التجارية الكبرى مع القطاع الدفاعي الروسي.

وتابع: "عقوبات اليوم من وزارة الخزانة الأمريكية على هيئة الصناعات الدفاعية التركية، يظهر عزم الولايات المتحدة على التطبيق الكامل لقانون كاتسا (قانون معاقبة أعداء أمريكا عبر العقوبات)".