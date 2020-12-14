المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

أكد المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020، بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا.