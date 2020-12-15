بايدن في أول كلمة له بعد تأكيد فوزه: أتمنى أن يعترف ترامب بالنتيجة.. فيديو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة.

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنه "لا يمكن لأحد الاستيلاء على السلطة في أمريكا والشعب هو من يمنحها".



وأضاف بايدن: "تصويت المجمع الانتخابي أظهر اليوم أن الأمريكيين صوتوا بكثافة رغم جائحة فيروس كورونا، وقد حصلنا على 306 من أصوات المجمع الانتخابي ، وهو العدد ذاته الذي حصل عليها ترامب في 2016".

وأفاد بايدن بأن "أكثر من 81 مليون أمريكي صوتوا له ولنائبته كامالا هاريس".

وقال بايدن: "حملة ترامب أثارت عشرات القضايا لكنها سمعت في كل مرة بأن دعواها القضائية لا أساس لها، ونتمنى أن يعترف ترامب بفوزي في الانتخابات".

وأشار بايدن إلى "أنه تم إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا 3 مرات ورغم ذلك تأكد فوزه بها".

وأكد الرئيس المنتخب، أن

"مسؤولين كبار في إدارة ترامب شهدوا بنزاهة الانتخابات، من بينهم رئيس إدارة الأمن السيبراني".

وطالب "بطي صفحة الماضي لمداواة جراح الأمريكيين والتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد".

وتذكر الرئيس المنتخب وفاة 300 ألف أمريكي جراء فيروس كورونا بمزيد من الحزن، مقدما التعازي والدعم لأسر الضحايا.

President-elect Joe Biden delivers remarks after Electoral College confirms victory: “Our democracy — pushed, tested, threatened — proved to be resilient, true and strong.” https://t.co/FZ8cZ16olu pic.twitter.com/4T4NjiO6cm — ABC News Politics (@ABCPolitics) December 15, 2020

وشدد بايدن على أن "الولايات المتحدة ستتجاوز جائحة كورونا وكل الصعاب بالترابط بين الشعب، مشيرا إلى أنه سيكون رئيس كل الأمريكيين بمن في ذلك من لم يصوتوا له".

واختتم الرئيس المنتخب، "يجب أن نبدأ العمل الجاد لإعادة بناء بلدنا على أساس صلب".

"Today, our nation passed a grim milestone. 300,000 deaths due to this COVID virus. My heart goes out to each of you in this dark winter of the pandemic...without the ones you loved at your side," President-elect Joe Biden says. https://t.co/ggSBF1WD5H pic.twitter.com/wRbiJvQJTU — ABC News Live (@ABCNewsLive) December 15, 2020

كان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، أكد مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

وبناء على نتائج نوفمبر/تشرين الثاني حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين، حيث شكك مرارا في نتائج الانتخابات وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.