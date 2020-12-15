رئيس كوريا الجنوبية يهنئ بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة

بعث رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى جو بايدن، بمناسبة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة، حسبما ذكر المتحدث باسم إدارة الزعيم الكوري الجنوبي، كانغ مين سوك.

طوكيو - سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين، "في برقيته، هنأ الرئيس "مون" بايدن مرة أخرى على انتخابه رئيسًا بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة، معرباً عن أمله بالتعاون".

وأشار في البرقية إلى "التحالف بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية و في المنطقة".

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب، ليفوز بذلك رسميا بالرئاسة. وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر، ما ينهي بشكل فعلي سعي الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لتغيير النتائج. ولم يعترف ترامب، بنتائج الانتخابات. ويذكر أنه يجب أن يوافق الكونغرس على نتائج تصويت مجمع الناخبين في 6 كانون الثاني/ يناير.