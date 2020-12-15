البرلمان الإيراني يصادق على منع ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية

صادق البرلمان الإيراني على مشروع قرار يمنع حاملي جنسية أخرى أو بطاقات إقامة في دولة أجنبية من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن البرلمان وافق على هذا الاقتراح في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء، لكنه ما زال ينتظر موافقة مجلس ديني رفيع قبل بدء العمل به.

يأتي هذا القرار بعد تداول وسائل إعلام محلية وسياسيين محافظين أن بعض كبار المسؤولين، كوزير الخارجية محمد جواد ظريف يحملون جنسية مزدوجة أو بطاقة إقامة أمريكية، مشيرين إلى أن ذلك يشكل تهديدا أمنيا للبلاد.

هذا ونفى ظريف أن يكون حتى قد تقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء للإقامة في الولايات المتحدة.

أعلن العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، في وقت سابق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران 2021، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.

وقال العميد حسين دهقان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، "أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة". وأضاف: "أنا عنصر وطني وثوري ولدي كل القدرات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة"، موضحا: "ليس لدي نزعة خاصة لأن أكون إصلاحيا أو أصوليا، وأؤمن بمبدأ الثورة وأنا قادر على توفير جو التوافق والتفاهم والحوار على المستوى الوطني والحوار من موقع الكرامة مع العالم الخارجي".