استطلاع: ثلث اليابانيين يعارضون إقامة أولمبياد طوكيو في 2021

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة الممتدة من 11 حتى 13 كانون الأول/ ديسمبر، صوت 32٪ من اليابانيين لصالح إلغاء الألعاب الأولمبية، مقابل 27٪ من المؤيدين لإقامتها في الموعد المحدد، في حين طالب 31 % ممن شملهم الاستطلاع بإعادة جدولة موعد الألعاب الأولمبية.

من جانبهم استبعد منظمو الأولمبياد والمسؤولون اليابانيون أي تأخير آخر للألعاب الأولمبية الصيفية، وهي الأولى التي يتم تأجيلها في أوقات السلم، ويصر هؤلاء على إمكانية إقامة الألعاب حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة بحلول موعد الافتتاح الجديد في 23 تموز/ يوليو 2021

يذكر أن اليابان سجلت عددا قياسيا للأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء، بأن هناك 588 شخصا يتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة اثر إصابتهم بأعراض حادة، فيما تم تسجيل 1677 اصابة جديدة في اليابان امس الاثنين إلى جانب 58 حالة وفاة. وبذلك ارتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 182 ألفا و582 حالة، إلى جانب 2656 حالة وفاة.