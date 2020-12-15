سفيرة تل أبيب في مصر تدعو العرب إلى متابعة "ليالي القاهرة" الإسرائيلي

دعت سفيرة تل أبيب لدى القاهرة أميرة أورون، المتابعين العرب إلى متابعة أول بث عبر الإنترنت لحفل تقدمه فرقة إسرائيلية تعزف خلاله الموسيقى المصرية.

جاء ذلك في مقطع مصور لأورون بثه حساب السفارة الإسرائيلية في مصر على الفيسبوك.

وقالت سفيرة إسرائيل: "لكل متابعينا الكرام في كل أنحاء العالم العربي، لأول مرة نبث إليكم من إسرائيل عبر الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، حفل موسيقي "ليالي القاهرة"، الخاص للكلاسيكية المصرية، وستشرفنا بطربها المميز الأوركسترا الإسرائيلية "فرقة النور".

وأوضحت أن فرقة النور "تتشكل من موسيقيين يهود وعرب يعزفون مع بعضهم البعض من أجل السلام والتعايش والتسامح بين كل أديان وشعوب منطقتنا".

وختمت أورون حديثها بالقول: "نتمنى أن تنضموا إلينا وتستمتعوا معنا".

السيدة/ أميرة أورون — سفيرة دولة إسرائيل في مصر تقدم رسالة خاصة إلى متابعينا الكرام#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/VuUc3puulw — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) December 15, 2020

وسبق أن أوضحت السفارة الإسرائيلية في مصر، في منشور سابق أن الفرقة المذكورة ستعزف الموسيقى المصرية الكلاسيكية في أول حفل عبر الإنترنت يوم الإثنين المقبل، الموافق، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

نتشرف بدعوتكم للانضمام إلينا في أول حفل مباشر للموسيقي المصرية الكلاسيكية الذي سوف يذاع إليكم عن طريق البث المباشر يوم الإثنين — ٢١ ديسمبر#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/0fJRTrrriS — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) December 13, 2020

​ووقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين، وأعلن السودان موافقته على تطبيع العلاقات معها، وكذلك فعل المغرب مؤخرا، وسط تقديرات إسرائيلية بانضمام مزيد من الدول العربية.