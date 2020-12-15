رئيس مولدوفا يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

هنأ رئيس مولدوفا إيغور دودون، مساء اليوم الثلاثاء، جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب الرئيس المولدوفي على صفحته على فيسبوك: "بالنيابة عن شعب جمهورية مولدوفا وباسمي، يشرفني أن أنقل التهاني الصادقة والصادقة للسيد جو بايدن على انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في بيان الكرملين: "بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية... وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون الروسي الأمريكي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي".

وأعرب بوتين عن جاهزيته للتعاون مع بايدن، قائلا: "من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك".

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا، ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس.