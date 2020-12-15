أمريكا تحقق في ارتكاب 3 بنوك عمليات "مشبوهة" لغسل الأموال

بدأت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، التدقيق في معاملات 3 بنوك هي "إس إي بي" و"سويد بنك" و"دانسكي بنك"، بشأن انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة غسل الأموال، بحسب تقارير سويدية.

وقالت صحيفة "داغينز إندستري" إن السويد تلقت طلبات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات في فضيحة غسل الأموال التي أدت بالفعل إلى فرض غرامات على "سويد بنك" و"دانسكي" و"إس إي بي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الصحيفة، أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة الفيدرالية، بالإضافة إلى المدعي الفيدرالي في نيويورك، يحققون مع البنوك بشأن انتهاكات الامتثال المحتملة للوائح مكافحة غسل الأموال والاحتيال.

ظهرت الفضيحة في عام 2018 عندما اعترف "دانسكي" بأن مدفوعات مشبوهة يبلغ مجموعها 200 مليار يورو (243 مليار دولار) من روسيا وأماكن أخرى تدفقت عبر فرعه في إستونيا، بحسب الوكالة.

وفي السويد، تم تغريم "سويد بنك" 4 مليارات كرونة سويدية (477 مليون دولار) من قبل هيئة الرقابة المالية في البلاد بسبب عيوب في مكافحة غسل الأموال وحجب المعلومات عن السلطات.

فيما تم تغريم (SEB) مليار كرونة لإخفاقه في الامتثال والحوكمة فيما يتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال في دول البلطيق.