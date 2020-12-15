القمر الصناعي الروسي "إليكترو - إل" يوثق كسوف الشمس

وثّق القمر الصناعي الروسي "إليكترو - إل رقم 2" كسوف الشمس الكلي، أمس الاثنين، على قارة أمريكا الجنوبية، في مقطع فيديو، في ظاهرة هي الثاني والأخيرة للعام الجاري.

ونشرت وكالة "روسكوسموس" الروسية في صفحتها على تويتر، فيديو يظهر الكسوف الشمسي وكتبت: "في 14 ديسمبر، حدث كسوف شمسي، يمكن ملاحظته من شيلي، الأرجنتين، في جنوب شرق المحيط الهادئ، في الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي ومن الفضاء".

وحدث الكسوف عند مسار ظل القمر، على نطاق ضيق بطول 90 كيلومترا، غرق في ظلام دامس لدقيقتين وتسع ثوان.

ووفقا لوكالة "بنا" للأنباء أدى الكسوف الكلي للشمس إلى حدوث إظلام في السماء فوق الأرجنتين وتشيلي.

وبدأ الكسوف الشمسي في منتصف النهار فوق مدينة سافيدرا على ساحل المحيط الهادئ في تشيلي.

وكانت السماء في تشيلي ملبدة بالغيوم مع بعض الأمطار، ولكن على الجانب الأرجنتيني من جبال الأنديز، كان الكسوف مرئيا بوضوح في العديد من المناطق.

يذكر أن هذا هو ثاني كسوف كلي للشمس في المنطقة خلال عام ونصف، وكان آخر كسوف للشمس قد حدث في يوليو/تموز 2019، فوق تشيلي والأرجنتين، على الرغم من أنه كان أكثر قليلا في الشمال.