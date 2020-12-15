الخارجية التركية: جاويش أوغلو ناقش مع بومبيو العقوبات الأمريكية الجديدة

أكدت الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو ناقش مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن على أنقرة.

وقالت الخارجية التركية إن جاويش أوغلو وبومبيو ناقشا في مكالمة هاتفية، اليوم الثلاثاء، قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها دفاعات جوية روسية.

وذكرت الوزارة أن جاويش أوغلو "نقل رد فعلنا على قرار الولايات المتحدة"، وفق وكالة "رويترز".

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا هز كل قيم التحالف بين واشنطن وأنقرة.

ونشرت وكالة "الأناضول" تصريحات وزير الدفاع التركي.

#BREAKING | US decision to sanction Turkey has shaken all values of alliance between Washington, Ankara, says Turkish defense minister pic.twitter.com/7JnylIsExP — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 15, 2020

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، يوم أمس الاثنين، عقوبات على عدد من الأفراد على ارتباط بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

ونقلت "رويترز" عن موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن فرضت عقوبات على الإدارة التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.

وأشار الموقع إلى أن هذه العقوبات تأتي كخطوة عقابية لأنقرة على شرائها منظومة دفاع جوي روسية.