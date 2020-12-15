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    لجنة حماية الصحفيين: عدد الصحفيين السجناء في العالم يبلغ رقما قياسيا في 2020

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    قالت لجنة حماية الصحفيين بأنه تم اعتقال عدد قياسي من الصحفيين في عام 2020، ما لا يقل عن 274 صحفيًا هم في السجون.

    وذكرت المنظمة، وهي منظمة دولية غير حكومية، أن عدد الاعتقالات في عام 2020 ازداد بشكل كبير بسبب تقييد حكومات الدول التغطية الإخبارية للاضطرابات المدنية ولوباء فيروس كورونا، بحسب "رويترز".

    وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون: "إنه لأمر فظيع ومروع أننا نشهد أعدادًا قياسية من الصحفيين يسجنون في خضم وباء عالمي، هذه الموجة من القمع هي شكل من أشكال الرقابة، التي تعطل تدفق المعلومات. وينتشر فيروس كوفيد -19، في السجون حول العالم ويعرض أرواح الصحفيين للخطر".

    ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، فقد تم سجن ما لا يقل عن 274 صحفيًا حتى 1 كانون الأول/ ديسمبر، وهو أعلى رقم خلال 30 عامًا من عمل المنظمة.

    وأوضح التقرير أن 34 صحفيا في العالم دخلوا السجن في 2020 بتهمة نشر "أخبار كاذبة" مقارنة مع 31 صحفيا العام الماضي.

    وكشف التقرير أن ثلثي الصحفيين السجناء وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم مناهضة للدولة مثل الإرهاب أو الانتماء لجماعات محظورة بينما لم يكشف عن أي اتهامات في نحو 20 في المئة من الحالات.

    وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم وجود أي صحفي في السجن بالولايات المتحدة حتى أول ديسمبر/ كانون الأول، فإن 110 صحفيين اعتقلوا أو واجهوا اتهامات في البلاد خلال عام 2020 وبينهم كثيرون تعرضوا لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على عنف الشرطة.

    ولفت التقرير كذلك إلى تعرض نحو 300 صحفي للاعتداء، أكثريتهم على يد موظفي إنفاذ القانون، ولا يزال هناك ما لا يقل عن 12 صحفياً يوجهون تهماً جنائية يُعاقب على بعضها بالسجن.

    وتابع التقرير أنه في عام 2020، شهدت بيلاروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا زيادة كبيرة في عمليات اعتقال واحتجاز الصحفيين بسبب الأوضاع السياسية في هذه البلدان.

    وأشارت المنظمة إلى أن اثنين على الأقل من الصحفيين توفيا أثناء قضاء عقوبة بالسجن في عام 2020.

    وأفادت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أمس الاثنين، بأن عدد الاعتقالات غير القانونية للصحفيين في الأشهر الثلاثة الأولى ( آذار/مارس- أيار/مايو) من انتشار كوفيد19، في جميع أنحاء العالم قد تضاعف أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقالت المنظمة إنه بحلول وقت نشر التقرير، تم اعتقال 387 صحفياً في جميع أنحاء العالم، و54 صحفياً محتجزين كرهائن.

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    احتجاجات, الصحافة, صحفيين
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