وفد أمريكي إسرائيلي برئاسة كوشنر في زيارة إلى المغرب الأسبوع المقبل

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، سيرأس وفدا أمريكيا في زيارة رسمية إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل.

ويقوم الوفد الأمريكي الإسرائيلي بأول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط، في إطار إجراء مناقشات بشأن اتفاق التطبيع في الشرق الأوسط، الذي توصل إليه البلدان الأسبوع الماضي، حسبما أفادت به وكالة "رويترز".

وقال المسؤول: "إن الوفد الأمريكي وفريق إسرائيلي سينضمون معا وسيستقلون أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط كدليل على إحراز تقدم بعد الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي توسط فيه المستشار كوشنر".

وسيصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركويتس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن المغرب كان قد طبع العلاقات مع إسرائيل، الخميس الماضي، بالتزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.